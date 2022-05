’Jaloers op autonomie Britten’

Die concentreert zich in het westen, waar politici die nauw in contact staan met het bedrijfsleven, de ’poet’ en de mooie baantjes verdelen. Nederland doet m.i. inmiddels in corruptie nauwelijks onder t.o.v. landen als Italië e.d. en heeft zich door de jaren prima aangepast aan wat er in het Brusselse gaande is. Dat doet me denken aan wat er allemaal over Groot-Brittannië werd geschreven toen ze net uit de EU gestapt waren. Dat land zou binnen de kortste keren naar de verdoemenis gaan. Het tegendeel is waar, we kunnen nu alleen maar jaloers zijn op de onafhankelijkheid van de Britten.

Bert Osendarp