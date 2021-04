’Het noorden telt niet mee’

En weer is er zomaar anderhalf miljard euro beschikbaar voor een wens van Amsterdam. Ditmaal voor het verlengen van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. Hoelang moet Noord-Nederland nog wachten op het aanleggen van de zo gewenste Lelylijn? Hier moet het voor de poorten van de hel weggehaald worden. Het noorden van ons land telt niet mee in Den Haag, behalve als men in Den Haag de belastingen wil innen, dan mag de noorderling wel meebetalen. Maar ja, die overvolle Randstad moet gekoesterd worden, daar moet men snel van A naar B kunnen, die Randstad levert immers geld op. De noorderling neemt maar brood mee voor onderweg als die naar het westen wil reizen.

W. van Nijen, Akkrum