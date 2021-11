Duitse spoedformatie zet ons voor schut

Binnenland

Voor drugshandel veroordeelde man uit Geldrop opgepakt in Panama

Een 56-jarige man uit Geldrop die in 2019 is veroordeeld tot acht jaar cel voor grootschalige handel in harddrugs, is op 4 november aangehouden in Panama. Vrijdag is hij overgebracht naar Nederland en in de cel gezet. De rechtbank had de man medio 2019 op vrije voeten gesteld, in afwachting van zijn...