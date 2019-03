Brief 2 ’Jeuken Harbers’ handen genoeg?’

Wat heeft hij de laatste 12 maanden gedaan of niet gedaan? Medewerkers in AZC’s weggestuurd en nu een wachttijd van 43 weken. Weert roept al 3 jaar om een oplossing/aanpak.

Eén ding is duidelijk: in Nederland en Europa moet méér toezicht en controle komen, zelfs als het aantal minder vluchtelingen wordt. Harbers kan het de komende 3-6 maanden laten zien hoe heftig zijn handen jeuken en verandering brengen in de onhoudbare situatie.

Zo gaat het Nederland waar we 70 jaar aan hebben gewerkt snel naar de knoppen. Zachte heelmeesters, maken ... Wanneer worden de zaken nu eens echt aangepakt en politici verantwoordelijk gehouden voor hun (wan)beleid?

Stel desnoods prioriteiten op basis van een referendum en ga dan als Rutte III aan de slag.

Auke Poutsma, Roerdalen

