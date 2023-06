Brief 1 ’Aftreden Wiersma ronduit jammer’

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs is donderdagavond opgestapt nadat er opnieuw een klacht was binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. M. v.d. Broek vindt het jammer dat een daadkrachtig bestuurder moet terugtreden.

Weer iemand die zaken echt aan wil pakken en zegt waar het op staat moet weg. Als je niet met het hele slappe zooitje mee doet, mag je niet meer meedoen. Nee, het adagium is 'meedraaien en snaaien', net als de rest. Mensen die echt iets aan willen pakken worden weggezet. Wie of wat is toch de kwaaie genius die zorgt dat er niks wordt opgelost van de grote problemen die dit land kapot maken? M. v.d. Broek, Eindhoven