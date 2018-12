’Onduidelijkheid over stikstof in autobanden’

Bandenbedrijven adviseren stikstof omdat de spanning aanzienlijk langer aanwezig blijft. Tegen extra betaling natuurlijk. Er schijnt nooit serieus onderzoek gedaan te zijn naar stikstof als alternatief. Er is veel discussie te vinden op internet hierover. Het was nuttig geweest om in de campagne ’Geef je banden lucht’ hier een zinnig oordeel over te geven. Zo sleept deze discussie zich gewoon voort. Helaas een gemiste kans.

Bert de Jong, Ermelo