Uitslag stelling: ’Niet morrelen aan aftrek’

Maar dat gevaar is afgewend, zo bleek gisteren na het coalitie-overleg. Anders dan voor de VVD, is voor D66 en ChristenUnie de aftrek geen kroonjuweel. Trouwe VVD-stemmers willen dan ook dat hun partij voet bij stuk blijft houden. ,,Als de VVD deze verkiezingsbelofte gaat breken, dan is het niet meer mijn partij”, zo dreigt een deelnemer.

Iemand anders beweert dat de hypotheekrenteaftrek een ’stokpaardje’ is van 'links'. ,,Veel landen in de EU hebben dit systeem niet en volgens Brussel moet alles worden gelijkgetrokken. Maar ze kunnen zich in Brussel beter richten op landen die de economie niet op orde hebben.”

Respondenten geloven niet dat het gevaar is geweken. ,,De VVD vaart al jarenlang geen eigen koers meer. Dus hier zullen ze hun verzet staken. Nu doen ze nog populair, omdat de verkiezingen eraan komen. Maar als ze een regeerakkoord moeten sluiten, gaan ze overstag.”

In het regeerakkoord stond al dat de aftrek afgebouwd gaat worden tot 37,05 % in 2023. Dat vindt een kleine meerderheid van de deelnemers geen goed idee. ,,De beperking van de hypotheekrenteaftrek komt voort uit nivelleringsdrang en linkse profilering. Afbouw is hoe dan ook een poging om op slinkse wijze de belastingdruk op de voeren.” Een voorstander van die beperking: ,,Wij hoeven toch met z'n allen niet de dure huizen van veelverdieners te financieren?"

De meeste respondenten denken dat wanneer de hypotheekrente-aftrek versneld wordt afgebouwd, huiseigenaren in de problemen gaan komen. Iemand merkt op: ,,Dankzij de aftrek kunnen veel gezinnen maar net een huisje kopen. De woonkosten gaan schandalig hoog worden, want we moeten ook nog eens van het gas af."

Twee derde vindt ook dat er compensatie zou moeten komen voor iedereen als zij er door een dergelijke maatregel op achteruit zouden gaan. Iemand merkt op: ,,Ervan afblijven of volledig compenseren. Maar die beloften kennen we van onze regering. Maar niet doen dus.”

Een meerderheid vindt dat de aftrek financieel gezien nog steeds interessant is, ondanks de lage rente van het moment. Zo zegt een voorstander: ,,Niet iedereen heeft een lage rente. Sommigen zitten vast aan heel lange rentevastperiodes. Voor hen is die hypotheekrente-aftrek serieus geld.”

Bovendien: ,,Velen hebben hun woonlasten bepaald aan de hand van wat ze netto betalen. Er zou een compensatie moeten komen voor iedereen die meer dan twee procent betaalt.

Er zijn dan ook weinig voorstanders van het volledig afschaffen van de regeling. Bijna tweederde van de respondenten vindt de hypotheekrenteaftrek ook volstrekt eerlijk. ,,Als de hypotheekrente eraan gaat, dan ook de huursubsidie", zo meent een respondent. Een aantal stemmers suggereert de regeling af te schaffen, maar daarvoor in de plaats de burgers te compenseren met een belastingverlaging. Een andere voorstander van belastingverlaging oppert: ,,Stop met dat rondpompen van geld en verlaag dan het eigen woningforfait.”