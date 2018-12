’Winkelketens missen klantvriendelijkheid’

Er is een oud spreekwoord, schoenmaker blijf bij je leest. Ik ben geen internetkoper, maar als je tegenwoordig naar een winkel uit een grote keten gaat, breek je benen over allerlei artikelen die niets met het eigenlijke karakter van deze winkel te maken hebben.

Vervolgens vraag je naar een bewust artikel, wat zeggen ze dan, dat hebben we niet op voorraad, maar u kunt het ook via internet bestellen. Winkels waar het ouderwetse concept van service nog hoog in het vaandel staat, lopen wel.

Je gaat naar binnen om iets te kopen, er wordt vriendelijk gevraagd, kan ik u ergens mee helpen en je krijgt uitgebreid advies. Er is geen bliebkassa en er loopt personeel met verstand van zaken.

Mooie etalages die de klanten naar binnen lokken zijn al helemaal uit, en met reclamefolders of een website lok je geen klanten naar binnen. In het koopgedrag van mensen zit ook een stuk gunning en dat verkrijg je door vriendelijkheid en service. De grote ketens hebben alleen een naam en geen uitstraling.

Henk Klapwijk