’Probeer winkelketen Blokker te redden’

Ik heb gisteren met belangstelling gekeken naar Pauw om het interview met Blokker-topman Michiel Witteveen te bekijken. Wat ik mis in het interview, maar ook in de media is wat we nu kunnen doen om dit mooie winkelketen te behouden.

Heel Nederland weet dat het slecht gaat met Blokker en dat de familie alles in het werk stelt om het tij te keren, maar ik hoor nooit iemand zeggen dat als we nu met z’n allen ook weer eens deze vernieuwde winkel gaan bezoeken en er iets kopen, dat dan vele duizenden banen gespaard blijven. Voordeel is ook dat er niet nog meer winkels leeg komen te staan in alle dorpen en steden.

Hans van de Kerkhof, Best