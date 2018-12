’Verandering doet Blokker de das om’

Sinds enige tijd is onze Blokker dicht vanwege een verbouwing, gaat de winkel nog weer open? Hoe vaak ik niet tegen dingen aanloop, die ik bij Blokker kon kopen.

Waar kan ik straks heen voor al die huishoudelijke dingen die Blokker altijd had. De feestelijke versieringen met sint, kerst, Pasen! Blokker die winkel van Sinkel, die alles had!

Hema is ook niet meer wat het was na de vorige verandering en is niet meer waar ik vroeger voor naar de Hema ging!

Dit is echt niet de schuld van het internetwinkelen, maar verandering in de bedrijfsvoering. Mensen zijn hun oude winkel kwijt!

I. Zingel