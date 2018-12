’Rem op bevolkingsaanwas’

Het IEA (Internationale Energie Agentschap) meldt dat de wereldwijde vraag naar energie tot 2040 met een kwart zal toenemen.

Belangrijkste reden is de toename van de bevolkingsgroei tot 2040 met 1,7 miljard mensen! Wat zal dit wel niet betekenen voor de voedselvoorziening en toename van de CO2?

Wordt het geen tijd dat men wereldwijd, speciaal in het Westen en zeker in het bijzonder Nederland, gaat nadenken over het stoppen van het subsidiëren van grote gezinnen. Misschien is het verstandiger te stoppen met het geven van kinderbijslag vanaf het tweede kind.

R. David, Deventer