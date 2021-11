’Gaan ’nut en noodzaak’ coronamaatregelen voor rechten van de mens?’

Premium Columns

Achter de Haagse schermen hoor je dat het met corona veel slechter gaat dan verwacht

Wat gaat er gebeuren? De vraag wordt me een paar keer per week gesteld als de cijfers tijdens de coronacrisis oplopen. Bij het tankstation, in de kroeg, bij vrienden, bij familie of soms zelfs in het parlement. Hoewel al het relevante nieuws door ons onmiddellijk op de site en in de krant wordt geze...