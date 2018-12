’Walhalla voor gelukzoekers’

Asielzoekers ontvangen als ze langer dan een half jaar moeten wachten op behandeling van hun asielaanvraag een dwangsom. Afgelopen jaar ging het om een totaalbedrag van ten minste een miljoen, zo blijkt.

Via een dwangbevel kunnen ze een vergoeding eisen die kan oplopen tot 1250 euro per persoon. Wie vertelt hun dat? Wie heeft deze maatregel weer bedacht? Is dit een wet vastgelegd in ons Burgerlijk Wetboek? Onder welk nummer is dit te vinden?

Je kweekt hiermee weer een enorme toeloop van misbruikers die weten in welk walhalla ze hier terechtkomen.

Als je aan de voorkant de wetten en regels niet of maar met mate toepast om de toestroom van oneigenlijke asielzoekers aan banden te leggen, krijg je aan de achterkant geheid problemen en dat blijkt. Met dank aan de VVD die de pampers op voorraad heeft liggen.

I. Gerards, Landgraaf