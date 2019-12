De aarde zucht vooral onder te veel mensen

Deze kerst serveerde de NPO niet alleen een poeslief tv-interview met een oorlogsmisdadiger die – alleen omdat ze vrouw is – liefkozend ’kalifaatmeisje’ werd genoemd, op Radio 1 waren er ook marathoninterviews. Bijvoorbeeld met Roger Cox, de advocaat die de Urgenda-rechtszaak won, waardoor we in hoog tempo de economie overhoop moeten halen om nog strengere CO2-reducties te realiseren dan in de EU zijn afgesproken.