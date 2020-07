Brief 2 ’Tegenstellingen in samenleving nemen toe’

De initiatiefnemers Bart Collard en Raisa Blommestijn zijn dappere jonge mensen want het is inderdaad ’als je niet voor ons bent, ben je tegen ons’ met de BLM-beweging.

Ik zou het manifest willen ondertekenen en dat zou iedereen moeten doen. En nu maar afwachten of Raisa haar baan mag houden bij de Leidse Universiteit nu ze zich uitgesproken heeft en of dat beiden niet bedreigd gaan worden. Het wordt hoog tijd dat de politiek zich hierover laat horen en maatregelen neemt. De tegenstellingen in de samenleving worden op dit moment alleen maar groter want de hakken worden in het zand gezet.

Jack IJpelaar, Loon op Zand

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: