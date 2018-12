Heli-vonnis beslist geen tegenvaller

’Heli-vonnis domper OM’ (Tel. 13/11). Het verijdelen van een misdrijf, het voorkomen dat een ’begin van uitvoering’ wordt gerealiseerd, is vanaf 1970 standaard en verplicht opgelegd aan justitie en politie.

Dit naar aanleiding van de dood na een overval op een Schiedamse winkelier, waarbij de rechercheurs in de onmiddellijke omgeving van de plek waren toen de overval zich in de hal van de flat van de winkelier voltrok. De politiemensen wisten toen niet (1970) dat de overvallers zouden schieten met fatale gevolgen. Na een (o.a.) civiel proces werden de gemeenten Schiedam en Rotterdam (waar de toenmalige politiekorpsen onder vielen) veroordeeld tot een schadevergoeding aan de weduwe van de winkelier. Vanaf dat moment werden misdrijven, waarvan bekend was wie ze zou uitvoeren ’stukgemaakt’: men informeerde de potentiële daders vooraf. De straffen nu in deze zaak zijn in ieder geval iets; beter dan dat het geheel uit de hand was gelopen met onschuldige slachtoffers in de maatschappij (denk aan gijzeling van bewakers, of erger, het doden van onschuldige mensen).

Kortom: beter vooraf afblazen, dan bij een graf staan en ’sorry’ zeggen tegen nabestaanden.

G.J. Los,

Capelle aan den IJssel