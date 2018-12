’Goedkoop is duurkoop’

Hoe vaak gebeurt het niet dat de arts een specifiek middel voorschrijft, maar dat de apotheek door de zorgverzekering verplicht wordt een goedkoper generiek middel te verstrekken, dat zelfs na 1 of 2 doseringen al zoveel bijwerkingen geeft, dat het restant moet worden teruggebracht.

Niet zelden begint de ellende daarna opnieuw, als weer een ander generiek middel op de patiënt wordt ’uitgeprobeerd’ in plaats van het originele medicijn te verstrekken. Goedkoop is ook in dit geval duurkoop!

H.J.Looijenga, Drachten