Brief 1 ’Klagen tegen aangifte nodig’

Om de verplichting laag te houden zou hiervoor €4 miljard nodig zijn, echter als eerdere niet-bewaarmakers meegenomen worden, kan de verplichtimng wel eens oplopen tot €12 miljard. Inmiddels zou een nieuwe uitspraak van de hoogste rechter uitkomst moeten bieden, wie wat krijgt. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 heeft de Belastingdienst gesteld, dat invulling van spaartegoeden in Box 3 conform voorgaande jaren verplicht is. Wanneer de Hoge Raad de uitspraak doet dat alleen eerdere klagers gecompenseerd worden, dan is een klacht tegen de aangifte 2021 sterk aanbevolen. Door een klacht tegen de vaststelling inkomstenmbelasting 2021 sta je sterker!

Maan Arkenbosch, Ittervoort

