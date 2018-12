’Subsidies betalen we zelf’

Je zou uit deze opmerking de conclusie kunnen trekken dat de bedoelde verduurzaming een cadeau is. Van wie, van Sinterklaas? Maar dat is echt niet zo. De bedoelde subsidies en belastingvoordelen moeten nog steeds worden opgebracht door de Nederlandse burgers.

Het wordt pijnlijk de portemonnee trekken waarbij het de vraag is of we er als burgers echt iets mee op schieten.

J. Wierenga,

Haren