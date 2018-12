’Buurt moet zwerfafval opruimen’

Het lijkt mij sterk dat niemand dat ziet of opmerkt, wanneer dat spul daar wordt neergezet. Bewoners van de straat tegenover deze containers zijn volgens mij vaak getuige van dit asociaal gedrag. Niemand belt de politie of onderneemt actie, denk ik. Afgelopen maandag werd plastic opgehaald, restant afval geselecteerd om later te worden opgehaald. Mijn voorstel is om het te laten staan en het door de wegkijkende buurtbewoners op te laten ruimen. Hopelijk word de buurt in de toekomst dan wat alerter en zijn er mensen die actie ondernemen om aan deze milieuvervuilende activiteiten een einde te maken.

Piet Stoutjesdijk, Eindhoven