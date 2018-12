Arrogantie van banken

Banken faciliteren klanten en zijn uit het oog verloren dat ze bij de gratie van deze klanten bestaan. De arrogantie bij banken is onvoorstelbaar. Als er één bedrijfstak negatief in het nieuws is gekomen is het wel de bankensector en uitgerekend zíj́ wagen het om een legale sector in een crimineel daglicht te zetten.

Eigenlijk zouden wij als klanten de samenwerking met banken moeten beëindigen.

Peter Bakker