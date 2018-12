’Migranten helpen om in te burgeren’

Op de dag dat ze hier kwamen kijken voor het huis heb ik hen in mijn huis uitgenodigd omdat ze buiten in de kou en regen stonden te bibberen. Toen ze ingetrokken waren heb ik hen geholpen met de taal en nog wat.

Ik ben intussen opa (ben 80 jaar) van vier kleinkinderen. Het Syrische gezin noemt mij al opa vanaf de eerste maand dat ik bij hen kwam. Twee dagen nadat ze hier woonden, stond de vader op de stoep met de woorden ’kom eten’, dat was alles wat hij al kon zeggen. En toen is alles begonnen, en tot heden nog geen dag spijt.

Het eerste jaar was ik elke week drie avonden bij hen thuis, vanaf half 8 tot half 11 woordjes leren. Beginnen met ’dit is een kopje en dat is het schoteltje’. Het tweede jaar was meer helpen bij de inburgeringscursus. Het gezin is nu bijna vier jaar in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. De man heeft zijn rijbewijs BE gehaald en ook zijn busrijbewijs. Hij heeft nu een baan bij een busmaatschappij. Doe hem dat maar eens na.

Ik hoop dat er meerdere Nederlanders zijn die deze mensen helpen, dat hebben ze hard nodig om te slagen.

M.J. Lindhout, Nuenen