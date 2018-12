’Verbied roken in kamer tehuis’

Ⓒ DIJKSTRA BV

Het komt regelmatig voor dat er in bejaarden- c.q. verzorgingstehuizen brand uitbreekt op de kamer van de bewoner/bewoonster, weet Ronald Kranenburg. Dit omdat men met een sigaret in slaap valt. Is het geen goed idee om, net als in openbare gebouwen, een rookverbod in te stellen om op je eigen kamer te roken?