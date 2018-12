Uitslag Stelling: Meer blauw voelt veiliger

Ruim driekwart (78%) van de respondenten zegt zich veiliger te voelen bij het zien van politieagenten op straat. Eerder dit jaar werden er minstens 17.000 straatagenten beloofd. Dit blijken er nu amper 7000 te zijn. „Te weinig”, stellen de respondenten, „meer blauw heeft een schrikeffect, dan laat de misdaad het wel uit z’n hoofd om iets te doen.”

De berichten over afnemende criminaliteit geloven de deelnemers niet. „Het beeld wordt geschetst dat de criminaliteit minder wordt. De werkelijkheid is dat er steeds minder criminaliteit wordt opgelost omdat de politie ernstig onderbezet is en de burger weet dat een aangifte tot niets leidt. Schijn bedriegt.”

Volgens politiechef Erik Akerboom moeten er juist door dit tekort aan mankracht dagelijks keuzes worden gemaakt tussen zaken zoals een woninginbraak, een verkrachting of een zaak in de georganiseerde misdaad. ’Schokkend’ dat de politie deze keuze überhaupt moet maken, aldus driekwart. Bovendien zijn het vaak niet de juiste keuzes: „zolang de politie prioriteit geeft aan het uitschrijven van bekeuringen boven een aangifte van misbruik heeft meer blauw geen zin”, luidt een reactie.

Het inzetten van de zogenoemde ’boa’s’, bijzondere opsporingsambtenaren die geen politieopleiding hebben gehad bij ’kleine’ delicten als huiselijk geweld en overlast op straat is geen oplossing, vindt men. „Meer agenten met gezag zijn nodig. Boa’s omscholen naar echte agenten met bevoegdheden. Dat kost geld maar dan heb je ook iets voor de toekomst.” Een ander gaat verder: „Een lachertje, dit zijn vaak mensen met een lagere sociale status, weinig vaardigheden die zich ineens machtig voelen.”

Hoewel de deelnemers graag meer blauw op straat zien (92%) is extra geld voor het politieapparaat niet nodig. Het huidige budget moet simpelweg beter worden benut. Daarbij valt er organisatorisch veel te verbeteren. „Er zijn te veel managers en iedereen wordt tegenwoordig maar brigadier en inspecteur, voor een groot deel bureaufuncties”, stelt iemand. „De agent moet geen administratie doen, maar dat overlaten aan 60-pluspersoneel. De jeugd moet geen tijd verdoen aan formuliertjes over tijdsverantwoording.” Ook moet er geïnvesteerd worden in kwaliteit in plaats van in kwantiteit: „De ’nieuwe’ generatie agenten komt dankzij verlaagde aanstellingseisen binnen. Gevolg: ’foute’ figuren, vaak onvolwassen en zonder maatschappelijk inzicht.”

Iemand anders kaart de niet al te riante salarissen bij de politie aan: „Zorg eerst voor flinke salarisverhoging, betere en snellere administratiemogelijkheden en dan voor meer goed opgeleid personeel.”

Tegenstemmers stellen dat meer blauw op straat weinig zin heeft zolang criminelen onbestraft blijven. „Het probleem moet bij de kern worden aangepakt. Het strafrecht en de mogelijkheden om te straffen zijn te beperkt.” Iemand anders zegt: „De lamlendigheid van justitie na een aangifte is zo groot dat meer politie overbodig is. Handhaving is en blijft een wassen neus als er verder niets gebeurt...”