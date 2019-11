Brief 3: ’Asielprocedure elders afwachten’

Door de ’te soepele’ Europese wetgeving zijn wij verplicht om ze hier op te vangen, ondanks dat ze geen kans op verblijf gaan maken.

Zou het niet beter zijn ondanks de ’te soepele Europese wetgeving die we verplicht zijn te hanteren’ om ze hun asielprocedure te laten afwachten in het dichtstbij gelegen Schengenland waarvan ze vandaan komen, in dit geval Hongarije. Ik denk wanneer we deze humane procedure toepassen dit probleem zich grotendeels vanzelf oplost.

Mario Verhees, Asten

