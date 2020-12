’Wie begrijpt het nog?’

Toen Maurice de Hond iets zei over aerosolen was het niet waar, en nu moeten ze op school met de jas aan zitten om met de ramen open te ventileren. Eerst is de jeugd ongevaarlijk en nu zijn het waarschijnlijk de grootste verspreiders.

Maar ja, eerst komt de WHO met advies, dan het RIVM, dan OMT, dan de regering, dan de baas van de veiligheidsregio’s, daarna gaan de burgemeesters nog iets zeggen, en ook het Redteam doet nog een duit in het zakje. En tenslotte zie je in talloze praatprogramma’s tig virologen, immunologen etc. om te vertellen hoe het zit. Niet gek dat men door de bomen het bos niet meer ziet.

Gé v.d. Berg, Leiderdorp