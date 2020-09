’Sta permamente bewoning vakantiehuisje toe’

Want de grote groep marktduwers, waarop het feitelijk aankomt, zoals de bouw, financiers (banken), maar vooral de bureaucratie (B&W met hun gemeenteambtenaren) laten het grote arsenaal van meer dan 100.000 vakantie- en recreatiewoningen gewoon links liggen. Voor hen blijkt het een markt van uitgemolken hergebruikers , waar men in het verleden al aan heeft verdiend – of als gemeente nog steeds inkomsten derft en daarom oninteressant.

Zelfs de politiek en met name de ouderenpartij haalt de schouders op, terwijl vele pensionado’s gaarne voorgoed hun kleine, gezellige vakantiewoning permanent willen betrekken en hun grote woning afstoten. Voor gemeenten verandert er ook al weinig want die strijken gewoon hun WOZ op, terwijl sommigen van hen er helemaal een potje van maken met een dubbelheffing middels de forenzenbelasting.

Eenmaal vastgelegde bestemmingsplannen lijken bij de ambtelijke molen in beton gegoten. Samen met de pensionado’s vist nu ook de jonge starter achter het net. De enige mogelijkheid voor de betaalbare eerste vakantiewoning blijft voor hen een utopie.

Paul Banning, Harderwijk