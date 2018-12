Brief 3 ’Regie over migratie kwijt’

Door de internationale wetgeving komen we nooit van grote asielstromen af. Dat GroenLinks en D66 het pact steunen, is ongelofelijk, deze partijen willen de hele wereld hier wel naartoe halen. We weten inmiddels allemaal welke problemen zich in Nederland voordoen met asielzoekers. De volgende generaties worden hiermee opgezadeld. Het migratievraagstuk loopt nu al uit de hand omdat er totaal geen regie is.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

