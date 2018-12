Brief 1 ’Migratiepact niet tekenen’

Nu steeds meer landen afhaken en ook in Nederland de oproep hiertoe steeds luider wordt, hadden verantwoordelijke bewindslieden woensdagavond een extra vergadering ingelast over het pact. Ik zou zeggen: Niet tekenen, je gaat onherroepelijk de boot in. We zijn in Nederland niet opgewassen tegen de gehaaide asieladvocaten. Bovendien moet politiek Den Haag eerst de inhoud eens goed doornemen. We kunnen de huidige asielstromen niet eens goed verwerken.

P. Cammaart

