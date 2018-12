Tekort aan personeel speelt in veel sectoren

Enkele medewerksters proberen net afgestudeerde collega’s over te halen om eens mee te lopen op de OK-afdeling. Ze willen hen intern opleiden omdat er geen gekwalificeerd personeel te vinden is voor bepaalde functies. Nu is het al zo dat medewerkers handelingen uitvoeren waarvoor ze eigenlijk niet zijn opgeleid. Dit geldt niet alleen in de zorg want in het onderwijs gaat het niet anders. Zelfs ouders worden ingezet omdat er geen leraren te vinden zijn. Ook de politie kampt met arbeidstekorten. Te triest voor woorden.

P. van Neck, Rotterdam