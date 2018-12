Ombudsman: Geen geld meer op bankrekening

Zonder geld en vol zorgen gaat Quinten het weekend in. Maandag belt hij gelijk de deurwaarder. Die vertelt dat ze inderdaad geld van zijn bankrekening gehaald hebben. Dit omdat hij flink achterloopt met de betalingsregeling voor zijn ziektekostenverzekering. Quinten vraagt de deurwaarder om de 'beslagvrije voet’ toe te passen op het weggehaalde geld en dit bedrag aan hem terug te storten. De beslagvrije voet is het bedrag dat iemand minimaal moet overhouden om van te kunnen leven. Aan dat geld mag de deurwaarder niet komen.

’Nee’ zegt de deurwaarder. Ze vertellen dat ze bij bankbeslag, zoals ze bij Quinten hebben gedaan, volgens de wet geen rekening hoeven te houden met de beslagvrije voet. Dat moeten ze alleen bij beslag op loon of uitkering; dan houdt de deurwaarder direct een deel van iemands loon in bij de werkgever, of een deel van iemands uitkering bij bijvoorbeeld het UWV. Heeft iemand geld op zijn bankrekening en willen ze daar beslag op leggen? Dan hoeven ze geen rekening te houden met de beslagvrije voet, zegt de deurwaarder.

Quinten komt er met de deurwaarder niet uit. En belt ons. Medewerker Ingrid luistert naar zijn verhaal. Ze belt met de deurwaarder. Ze herinnert hen aan een afspraak die we een jaar geleden met hun beroepsorganisatie gemaakt hebben. Die afspraak is dat deurwaarders wel rekening houden met de beslagvrije voet bij bankbeslag, ook al hoeft dit volgens de wet niet. Voorwaarde is wel dat de partij voor wie de deurwaarder het geld int, dit ook goed vindt.

Na het gesprek heeft Ingrid goed nieuws voor Quinten: Zijn deurwaarder zal rekening houden met de beslagvrije voet als ze geld van zijn bankrekening halen. Een enorme opluchting voor Quinten! Hij houdt nu geld over om van te kunnen leven.

Vorig jaar hebben we de staatssecretaris gevraagd ook in de wet te regelen dat de beslagvrije voet bij bankbeslag moet gelden. Dat kost even tijd. Tot die tijd is het heel fijn dat onze afspraak met de deurwaarders staat. Want iemand met niets op zijn rekening achterlaten, moet niet mogelijk zijn.

Gefingeerde naam