Niet de hele kerk veroordelen

Het blijft toch gek dat ook een advocaat van mening is dat de hele katholieke kerk verantwoordelijk is voor deze misdaden en het verzwijgen ervan, terwijl het hier toch echt gaat om het gedrag van enkele rotte appelen in de mand. Pak deze mensen aan en veroordeel ze, maar laat de kerk in z'n geheel met rust.

Jan Pronk, (overtuigd atheïst )