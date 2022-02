Brief 3: ’Nederland te klein voor de wolf’

Het is wachten op ongelukken met mensen, de wolven hebben al ontdekt dat ze zonder problemen hun gang kunnen gaan. Ik begrijp gewoon niet dat als er een aantal schapen afgeslacht wordt, diezelfde dierenliefhebber kan zeggen, ja dat is de natuur. Zeggen ze dat straks ook als er menselijke slachtoffers gevallen zijn? Weg met die wolven, in Rusland is nog ruimte genoeg!

Maarten Zeck, Hoorn

