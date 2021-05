’Divers door individuele verschillen’

Diversiteit wordt echter niét gedefinieerd door het verschil tussen groepen, zoals allochtoon en autochtoon, of tussen wit en zwart. Maar, het zit veel meer in het verschil tussen individuen.

Als je een diversere organisatie op het gemeentehuis wilt bevorderen, moet je niet naar groepskleur of afkomst kijken, maar naar individuele verschillen.

Doe dit bijvoorbeeld door niet alleen ambtenaren van eenzelfde politieke signatuur aan te nemen, maar door eens een medewerker te zoeken van een nadrukkelijk andere politieke gezindte.

Of door niet alleen maar mensen met een arbeidsverleden in de ambtenarij te werven, maar ongeacht zijn of haar huidskleur, iemand uit het bedrijfsleven.

Dát is diversiteit waar je wat aan hebt en het verhoogt de ’kwaliteit’ van je ambtenarenapparaat.

Én het zorgt er voor dat Amsterdammers zich beter vertegenwoordigd voelen!

Michiel Geldof, Amsterdam