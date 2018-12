Uitslag stelling: Intocht verpest door gekijf

Vandaag staan kinderen getooid met mijters en baretten in Zaandam langs de kant van de weg. Volwassenen - voor- en tegenstanders van Zwarte Piet - grijpen het feest echter aan om te demonstreren.

„Waarom verpesten zowel de voor- als tegenstanders elk jaar weer de intocht? Kunnen ze niet gewoon lekker in een weiland gaan staan en gezamenlijk praten, ver, heel ver van de kinderen vandaan?”, vraagt iemand zich af. Een ander suggereert ook het geschil uit te vechten op een veldje elders. „Desnoods met de ME erbij, maar val mijn kinderen niet ermee lastig.”

In Nederland is demonstreren een grondrecht, toch vindt slechts een derde van de stemmers dat je overal voor of tegen moet kunnen demonstreren. „Het is een goed recht om te demonstreren, maar er zit zo’n smet op dit kinderfeest dat je je moet afvragen of demonstraties hier hun doel niet voorbijschieten.” Een andere respondent zou voor het Sinterklaasfeest wel een uitzondering willen zien: „Ondanks dat demonstreren een grondrecht is, moet je dit toch verbieden. Je weet namelijk bijna zeker dat het hommeles wordt.” Deze deelnemer krijgt bijval: „Laat ze lekker krakelen, 364 dagen per jaar, behalve op die ene dag die bedoeld is voor de kinderen.”

Bijna driekwart denkt dat de landelijke intocht in Zaandam vandaag uit de hand gaat lopen. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en velen vinden eigenlijk niet dat de kosten hiervan verhaald moeten worden op de maatschappij. Zij vinden dat de activisten zelf moeten opdraaien voor de beveiligingskosten.

Deze week was er een kort geding van Majority Perspective tegen de NTR waarin ze aanpassingen eiste aan het feest. Een meerderheid vindt het goed dat de rechter de eis niet ontvankelijk verklaarde. De meesten vinden het ook goed dat de rechter iets zei over de manier waarop de partijen in de Piet-discussie tegenover elkaar staan. Één van hen had wel graag een fermer standpunt gezien, zoals: „Jullie moeten eens ophouden met dat opruiende gezever over Zwarte Piet.”

Bijna allen vinden dat iedereen die zich mengt in de discussie over Zwarte Piet te boek staat als verpester van een kinderfeest. Veruit de meesten snappen dan ook niet zo goed waarom de gemoederen rondom Zwarte Piet iedere keer zo oplopen. „Beide kampen hebben hun punt al gemaakt, zowel voor- als tegenstanders. Zwarte Piet is het probleem niet meer. Het lijkt wel of de woede nu gericht is op het Sinterklaasfeest als geheel. De verdeeldheid wordt alleen maar groter, of is dit waar voor- en tegenstanders op uit zijn?”

Geen goed idee vinden respondenten dat er nu allerlei alternatieve Sinterklaasverhalen in omloop zijn. Zo zou de goedheiligman per milieuvriendelijk zeilschip de wereld rondvaren en zijn Pieten geen knechten maar vrienden uit heel veel landen. Een reactie hierop: „Het Sinterklaasverhaal veranderen, kom op! Waarom past Nederland zich altijd aan anderen?” Een ander oppert: „Er is al een alternatief , dat is de kerstman.”