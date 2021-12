Uitslag Stelling: ’Erkenning voor verlies’

Wie in Nederland een partner, kind of andere dierbare verliest, heeft wettelijk gezien geen recht op verlof. Anders dan bijvoorbeeld het ouderschaps- en geboorteverlof, is het rouwverlof in ons land namelijk niet bij wet geregeld.

Als het aan sommige politieke partijen ligt, komt daar verandering in. Een petitite die hiervoor pleit is inmiddels meer dan 80.000 keer getekend, en wist het onderwerp onlangs op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Het gros van de stellingdeelnemers (68 procent) toont zich voorstander van het rouwverlof. Veel respondenten verbazen zich zelfs over het feit dat dit in Nederland nog steeds niet bij wet geregeld is. „We hebben bijna overal wel een regeling voor”, schrijft een respondent. „Maar blijkbaar is rouwen om de dood van een dierbaar persoon taboe.”

Bijna alle deelnemers (93%) zijn het erover eens dat nabestaanden tijd nodig hebben om te wennen aan een nieuwe situatie. „Behalve emoties, zijn er helaas veel praktische zaken te regelen,” schrijft iemand daarover. „Denk bij het overlijden van ouders aan het leeghalen van het huis en het afhandelen van de nalatenschap.”

Dat er ruimte moet zijn om zaken te regelen, vinden respondenten evident. Wel verschillen ze van mening over de manier waarop dit vastgelegd moet worden. Zo vindt een derde dat rouwverlof beter in de cao of per bedrijfstak vastgesteld kan worden. Nog eens 39% vindt dat werkgever en werknemer het rouwverlof beter onderling kunnen regelen. „Het rouwproces is voor iedereen verschillend,” schrijft iemand. „Maatwerk is vereist.”

Het merendeel (58%) gelooft dat een wettelijk rouwverlof langdurige uitval kan voorkomen. Een respondent voegt daaraan toe: „Maar dan is goede begeleiding wel een vereiste. Dit kan ook de noodzaak van het verlof weer iets beperken.”

Toch staan ondernemersverenigingen niet te springen om een wetswijziging die het rouwverlof mogelijk maakt. Een veelgehoord argument dat zij aanhalen is het feit dat er al verschillende regelingen bestaan voor bijzondere situaties, zoals het calamiteitenverlof. Slechts 31% van de deelnemers vindt dat dit calamiteitenverlof het rouwverlof kan vervangen. „Theoretisch klinkt het als heel wat, maar calamiteitenverlof krijg je moeilijk geregeld,” stelt iemand. Een ander schrijft: „Dit verlof stopt op de dag van de uitvaart, daar heb je niets aan.”

Gevraagd naar hoelang het rouwverlof zou moeten duren, antwoordt een derde met: ’vijf tot tien dagen’. Een minderheid pleit voor een tot vijf vrije dagen, en een kwart vindt een verlof van langer dan tien dagen legitiem. „Ik ben zelf mijn zoontje van achttien maanden verloren,” schrijft een vrouw. „Twee weken na zijn overlijden moest ik verplicht bij de bedrijfsarts langs. Dat is onmenselijk. De druk om zo snel weer aan het werk te gaan, helpt niemand.”

Velen vinden dat nabestaanden ook praktische hulp behoeven; 61% pleit voor een rouwloket bij gemeenten, waar nabestaanden prangende zaken kunnen afhandelen.