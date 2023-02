Brief 3: ’Rutte komt er steeds weer mee weg’

Het rapport over Groningen en de gasschade is gepresenteerd. Dit komt hard aan zegt Rutte. Dit kan hij dus ook mooi op zijn cv schrijven net als de toeslagen, waterschade in Limburg, geen kans om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten, etc. Dat het voor de Groningers een hard gelag is, was hij al vergeten. Hij ziet kans zijn stoepje steeds schoon te vegen om weer opnieuw te beginnen. Zou het niet verstandig zijn om een tijdslimiet vast te stellen hoe lang iemand aaneengesloten jaren MP mag zijn in Nederland. Dit voorkomt onvrede onder een bepaald gedeelte van de bevolking en zou een plus kunnen zijn voor het vertrouwen in de politiek.

A. Bulten, Warnsveld

