Roofdier niet in dierentuin

Panter eet pasgeboren jong op in Burgers Zoo. Beren verscheuren wolf in Dierenrijk Nuenen. Hyena- mannetje word aangevallen door een roedel hyena-vrouwtjes in Beekse Bergen. Zomaar wat krantenberichten. Moeten we anno 2018 ons niet eens afvragen, aldus Rob Koelewijn, of roofdieren wel in gevangenschap te houden zijn?