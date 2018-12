’Rekeningrijden gaat niet werken’

Wat kom je dan onderweg tegen? Mensen die 50 km/u rijden waar je 80 mag, mensen die 70 rijden waar 100 was toegestaan en inhalen was verboden. Kortom lekker de boel ophouden. Het ov was geen oplossing, de auto ook niet maar we kwamen in ieder geval nog van A naar B. En dus gaat het rekeningrijden niet werken. Daar komt nog bij dat de overheid hoogst onbetrouwbaar is en alles duurder zal maken en u gerust ergens voor laten betalen wat niet functioneert.

Peter de Quaack, Vlissingen