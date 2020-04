’Statiegeldplan hoopgevend’

Er is ook een groep welopgevoede personen die de flesjes en blikjes wel oprapen en alsnog gaan inleveren als gevolg van het statiegeld. Dit is toch een win-win situatie. Wat het bedrijfsleven hiervoor moet gaan uitgeven is natuurlijk een punt van bespreking maar de investering zou gefinancierd moeten worden uit de klimaatbegroting. Daar is vast nog wel wat te halen, er zijn voor minder belangrijke zaken al grote sommen geld in rook opgegaan.

Mevr. Brugman, Lelystad