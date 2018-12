’Kinderen denken niet in zwart en wit’

Ik ben gewoon mezelf en nooit heeft iemand zich daaraan gestoord, alleen de laatste jaren sinds de zwarte pietendiscussie moet ik stelling nemen. Alleen wil ik dat niet en doe ik het niet want ik weet wie ik ben en daar ben ik trots op, zwart of wit waarom moet het een kleur hebben. Het is met name in deze tijd dat racisme zijn intrede doet in Nederland. De mensen die zo hard schreeuwen tegen racisme voeren dit juist in en brengen dit onder de aandacht en wijzen daarmee naar iedereen die het niet met hen eens is. Daarbij vergeten zij dat ieder mens het recht heeft op een eigen mening en gebruiken daarvoor een onschuldig kinderfeest om hun overtuiging over te brengen. Waarom doen zij het niet in de zomer, wanneer iedereen die wit is in de zon gaat liggen en probeert zo donker mogelijk te worden. Hoeveel kinderen die nog in Sinterklaas geloven weten wat racisme is. De kleine kinderen worden gewezen op de kleurrijkheid van de bevolking.

Deze kleurrijkheid toont overigens ook de onschuld van onze jonge kinderen. Zo ging ik vorig jaar met mijn dochter en haar zoontje wat drinken in de stad op een plek, waar haar zoontje ook buiten kon spelen en dat deed hij. Hij komt op een gegeven moment enthousiast binnen, met een hand vol pepernoten en de mededeling dat hij een oma zwarte piet had gezien. Tja het kan een verkeerde zinsbouw zijn, maar dat was het niet. Nieuwsgierig dat wij waren vroegen wij hoe ziet een oma zwarte piet eruit. Het antwoord was ’groen’. Nou in deze tijd is dat wel degelijk mogelijk, maar tja de kleur maakt toch geen oma. Wij vroegen door maar de vervolgvraag werd ongeduldig beantwoord met: ’ik zeg toch dat hij groen is’. Nou hier was geen kruid tegen opgewassen, want wij waren duidelijk onwetend. Bij het verlaten van het cafe liepen wij gedrieën verder en zagen wij een zwarte piet, een echte zwarte piet, blinkend zwart. Het zoontje van mijn dochter reageerde heel enthousiast ’kijk daar heb je de oma zwarte piet, en zie je wel dat hij groen is’. Wij begrepen er echt niets van en keken verwonderd naar de oma zwarte piet. De kleine jongen zag onze verbazing en zei direct, hij heeft toch een groene muts op. Ja tegen zoveel kinderlogica is toch geen mens opgewassen. Alleen bleef bij mij nog steeds de vraag waarom is het een oma zwarte piet. Die vraag durfde ik echter niet meer te stellen.

Maartje Uneputty