Uitslag Stelling: Geen valse hoop bieden

Stellingdeelnemers zijn er in meerderheid (81%) tegen dat het achterdeurtje van het Nederlandse asielbeleid openblijft. „Zelfs in zogenaamde schrijnende gevallen, want die zijn er gekomen door het wanbeleid dat de overheid zelf voert”, stelt iemand. ,Dat Harbers alsnog ’ja’ kan zeggen tegen asielzoekers die weg moeten, zorgt voor willekeur en ondermijnt de rechtszekerheid. Het werkt ook de ellenlange procedures in de hand. Mensen gaan bewust misbruik maken van het huidige stelsel en worden daar uiteindelijk voor beloond. De kinderen zijn de pionnen in dit vreselijke machtsspelletje.”

Gisteren werd duidelijk dat de VVD af wil van de politieke bemoeienis met asielzaken. De verantwoordelijk bewindsman zou bij dreigende uitzettingen niet langer alsnog met de hand over het hart moeten kunnen strijken De partij wil kennelijk wat druk van de ketel halen rondom de eigen staatssecretaris Mark Harbers. Die bracht zichzelf onlangs lelijk in de problemen met de zaak-Lili en Howick. Deze tieners kregen tóch een verblijfsvergunning, zelfs al vonden rechters en de Hoge Raad dat de twee - net als eerder hun moeder - terug naar Armenië moesten. Waarom Harbers net voordat zij op het vliegveld zouden worden gezet, alsnog instemde is nog altijd onduidelijk.

„Duidelijk is wel dat lobbyclubs en de (linkse) partijen nu zien dat de staatssecretaris te ’bewerken’ is”, merkt een deelnemer op. Iemand spreekt van een ’zieligheidsindustrie’. „Degenen die het meeste tamtam maken, de grootste drammers, krijgen uiteindelijk toch hun zin.” Op het Binnenhof loopt het ondertussen dan ook storm met actievoerders die Harbers wijzen op de enkele honderden andere afgewezen asielkinderen, zoals de 9-jarige Nemr die zei dat hij dood zou gaan als hij naar Irak zou worden uitgezet of het Armeense ’kerkgezin’ Tamrazyan. Ook zij zouden hier moeten kunnen blijven. Voor veel stemmers (79%) is een nieuw kinderpardon echter uit den boze. „Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd”, klinkt het vaak. „Als we die 400 kinderen toelaten, komt de volgende groep schrijnende gevallen er alweer aan. Sinds Lili en Howick ben ik harder geworden”, stelt iemand. „Wat is daarmee een grove fout begaan.”

„Het is onmenselijk dat de staatssecretaris als een soort Julius Caesar met ’duimpje omhoog, duimpje omlaag’ kan beslissen over iemands leven”, stelt een deelnemer. „Het geeft valse hoop. Juist dat leidt tot al dat rekken van de procedures. Als het hoger beroep wordt afgewezen dan moet de politiek zich hier niet meer mee bemoeien.” Anderen zien dat anders: „De staatssecretaris is ook verantwoordelijk voor het asielbeleid, dus is het terecht dat hij naar eer en geweten soms anders besluit. Die bevoegdheid moet niet alleen bij de linkse rechterskliek liggen.” En: ,,Waar is de barmhartigheid? We hebben het hier wel over mensen in nood! Er zijn altijd speciale gevallen, de uitzonderingen op de regel. Vaak gaat het dan om kinderen. Het is veeleer zaak de asielprocedure zo kort mogelijk te houden. En de beroepsmogelijkheden te beperken.”