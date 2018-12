’Uitspraken Douwes aangehaald’

De uitspraken van beide heren zijn nagenoeg een letterlijke vertaling van de mening die Jenny Douwes, aanvoerster van de blokkeerfriezen, gaf in haar gewraakte filmpje van 2017. Zelfs het ’come on’, staat er letterlijk in. Heeft een spindoctor dit vertaald uit het Fries? Krijgt Jenny Douwes nu vrijspraak, wegens het hebben van een vooruitziende blik, of gaan Dijkhoff en Rutte haar helpen schoffelen vanwege haar taakstraf?

Bert Brandsma