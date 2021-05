KPN blijkt een geliefde overnameprooi. Nadat eerder onder meer de steenrijke Mexicaan Carlos Slim zijn oog op het Nederlandse telecombedrijf liet vallen, is het nu de beurt aan twee nieuwe jagers. Een Zweeds-Amerikaanse investeerderscombinatie zou bereid zijn 18 miljard euro op tafel te leggen. Van de andere partij, het Amerikaanse KKR, is niet bekend hoe diep de buidel is.