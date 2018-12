’Milieu lijkt belangrijker dan boer’

Zijn het niet onze politici dan is het wel de EU die het nodig vindt weer extra regels op te leggen. Fosfaat, mest en milieu lijken vele malen belangrijker dan het welzijn van onze boeren. De gevallen van zelfmoord onder boeren nemen als gevolg van de niet aflatende problemen sterk toe vooral als de bank ook nog eens een duit in het zakje doet. De overheid is streng. Soms veel te streng als in het geval van de zogenaamde kalverfraude die in werkelijkheid nauwelijks bestond.

Maar de hoofdprijs in het handhaven gaat naar de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Die legde in een volgens hen grote mestfraude boetes op die ruim boven 500.000 uitkomen. Terwijl de boer in kwestie een voordeel had behaald van 5000 euro voor het bewust onjuist invullen van zijn mestboekhouding. Niet goed natuurlijk en mogelijk strafbaar maar een dergelijk vergrijp op een zodanige wijze afhandelen kan zelfs de meest stabiele boer tot zelfmoord brengen. Dus overheid wees niet verbaasd maar bedenk dat u te vaak de schuldige bent.

Oane Jansen, Feanwâlden