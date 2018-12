’Middeninkomens hebben het moeilijk’

Mooie woorden van Rutte dat iedereen er volgend jaar op vooruit zal gaan houden geen stand. Niet dat we dat ooit geloofd hebben, want we zijn veel te vaak al in de maling genomen.

De middeninkomens hebben het veelal nog lastiger dan degenen die minder in de portemonnee hebben omdat die laatste groep vaak overal voor in aanmerking komt. Middeninkomens krijgen geen zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, ontvangen geen voedselpakketten etc. en mogen overal het volle pond voor ophoesten.

Dat je overal voor moet betalen is logisch maar als de lastendruk zó hoog wordt dan valt er simpelweg niet meer tegenop te werken en ontstaan er als vanzelf schulden.

Het heeft niets meer te maken met dat je moet oppassen hoeveel je uitgeeft, hoe kun je dat nou voorkomen als de ene verplichte rekening na de andere rekening op je deurmat valt?

Waar het wel effect op heeft is bijvoorbeeld de zorg, die keuze kunnen mensen nog wel zelf deels maken door gewoon niet naar de dokter of tandarts te gaan om hoge kosten te voorkomen. Gaat wel ten koste van de gezondheid maar dat heet anticiperen, zo lost het probleem vergrijzing vanzelf op en je dan nog op de borst willen slaan dat de vraag naar zorg afneemt.

De heer Castelein ziet de realiteit en gaat zich hard maken voor de middenklasse, ben wel een beetje bang dat hij een roepende in de woestijn wordt maar hij probeert het tenminste.

Het hele land is kapot bezuinigd op álle fronten. Wat mij betreft kan de heer Castelein zo door naar de Tweede Kamer, wellicht dat hij daar iets meer kan bereiken.

P. van Neck, Rotterdam