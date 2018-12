’Bangmakerij van Voedingscentrum’

Volgens het Voedingscentrum moeten we minder vlees eten. De belangrijkste reden is de duurzaamheid. Het Voedingscentrum heeft namelijk een dubbele agenda, gezonde voeding promoten en duurzaamheid bevorderen.

Als die twee in conflict komen, gaat (uiteraard bij dat soort clubs) de duurzaamheid vóór. Bij de huidige actie schuwt men zelfs bangmakerij en leugens niet om het volk tot het duurzaam gedrag te krijgen. Volgens het Voedingscentrum verhoogt het eten van bewerkt en rood vlees de kans op het krijgen van kanker, diabetes type II en beroertes.

De feiten: van bewerkt vlees is een verband met kanker redelijk aangetoond. Van rood vlees is er enige aanwijzing dat er wellicht een verband is, maar dit kan ook aan de bereidingswijze liggen. Er is nooit een verband aangetoond tussen het eten van vlees en diabetes of beroertes.

Er is wel een verband tussen bijvoorbeeld diabetes en een dieet met meer groente, fruit en noten, maar dat is een dieet met minder koolhydraten, niet met minder vlees. Kortom, de doctrines van het Voedingscentrum kun je beter met een korreltje zout nemen (is ook niet zo schadelijk als men beweert).

Petra Maas