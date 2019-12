’Voedselbank hoort niet in rijk Nederland’

Op de eerste plaats is het sowieso al belachelijk, dat in één van de rijkste landen op deze aardkloot voedselbanken nodig zijn om de allerzwaksten bij te staan. Dat er wel wat moet veranderen is duidelijk.

Maak voedselbanken overbodig en zorg voor regelingen, dat die arme gezinnen daar niet langer meer van afhankelijk zijn en zij weer als een volwaardig burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en boodschappen kunnen doen. Zonder als voedselbank-bezoeker te worden nagewezen.

Je kunt het niet zo gek verzinnen of in dit land is wel ergens een toeslag voor. Er kan er voor die gezinnen nog wel eentje bij. Daar hoeft verder niemand onder te lijden. Inderdaad, dat kost geld. Maar in een land waar al zoveel van rijkswege verspild en zelfs over de balk wordt gegooid, kan dat er nog wel bij.

Jan Muijs, Tilburg