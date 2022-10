Uitslag Stelling: ’Asielwet slechte oplossing’

Een respondent vindt het te gek voor woorden dat er nog steeds mensen worden binnengelaten, terwijl degenen die er al zijn niet eens fatsoenlijk kunnen worden opgevangen. „We zijn een overvol land met een regering die deze problemen al decennia negeert. Ook nu lijkt het maar niet te lukken om met een oplossing te komen.”

De meeste stellingdeelnemers geloven niet dat de dwangwet asielopvang – waarmee gemeenten gedwongen worden asielzoekers op te vangen – de oplossing is voor de misstanden. Zeker 94% van de respondenten is tegenstander van deze wet die al enige tijd in de lucht hangt.

„Een oplossing is heel belangrijk, maar die vind je niet in het dwingen van gemeenten of instellingen”, denkt een respondent. „Mijn mening is: zet een tijdelijke stop op de komst van migranten om eerst de grote opvangproblemen op te lossen. Als alle achterstand is weggewerkt en iedereen opvang heeft in onze samenleving, dan kun je heel voorzichtig weer de meest schrijnende groep toe gaan laten.”

„Ik lees vooral over maatregelen aan de voorkant, namelijk om asielzoekers geforceerd een plek te laten krijgen; maar waar zijn de maatregelen voor de achterkant, om de toestroom te verminderen?”, vraagt een ander zich af. „Is er geen manier om veiligelanders terug te sturen en ongedocumenteerden uit te zetten? Laten we de instroom beperken, maar de mensen die echt vluchteling zijn een warm welkom geven en beter begeleiden, zodat ze ook daadwerkelijk integreren. Ik geloof niet dat er dan nog ergens gedwongen opvang nodig zal zijn”, klinkt het.

Het is vooral zaak om de economische vluchtelingen – de term ’gelukszoekers’ valt vaak – te onderscheiden van hen die daadwerkelijk gevaar lopen in eigen land, vindt men. „Het maar op z’n beloop laten van dit enorme probleem heeft gezorgd voor een niet te stuiten toestroom van mensen die niet vluchten maar wel een beter leven willen”, geloven velen. „Er moet alleen hulp komen voor directe oorlogsslachtoffers”, stelt een respondent. „Iedereen die niet vlucht voor oorlog of vervolging moeten we zonder pardon weigeren. Zij verpesten het voor de mensen die echt hulp nodig hebben.”

De aandacht die er uitgaat naar de nieuwkomers in ons land, stuit veel respondenten tegen de borst. „Zolang het probleem van talloze Nederlanders die op een eigen huis zitten te wachten niet is opgelost, is er geen draagvlak voor nog meer asielzoekers”, verwoordt iemand de mening van veel stellingdeelnemers. „Eigen inwoners die gewoon werken kunnen niet meer rondkomen, en de zogenaamde vluchteling krijgt overal voorrang op”, klaagt een ander.

„Het is zeer oneerlijk om asielzoekers voor de eigen bevolking voorrang te verlenen”, vindt ook een ander. „Als je hier geboren en getogen bent zoek je het maar uit, anders heb je voorrang en voordelen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld en zet kwaad bloed.”

Het leeuwendeel (95%) vindt dat het asielbeleid in ons land niet streng genoeg is. Slechts 0,9% van de respondenten pleit voor een humanere asielaanpak.