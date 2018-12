Uitslag stelling: Koopjesdag onzin uit VS

Een veel gebruikte truc voor Black Friday, is in de aanloop ervan de prijzen langzaam laten oplopen en dan op de dag zelf enorme kortingen geven. Een overgrote meerderheid van de deelnemers denkt dat dit inderdaad een gewoonte is, die winkels hanteren. „Die reclames moet je niet geloven, dat is allemaal nep”, zo meent een stemmer die bij een grote elektronicaketen heeft gewerkt.”

Velen vinden het geen goede zet om dergelijke overzeese gewoonten over te nemen. „Laat die gekke Amerikaanse gewoonten daar blijven. Wij vieren geen Thanksgiving, dus waarom zouden we hieraan ook meedoen?” Sommigen vinden dat we in Nederland te veel overnemen van de Amerikanen. Een respondent somt op: „Halloween, Valentijnsdag en nu ook ’Zwarte Vrijdag’. Misschien moeten onze eigen feestdagen een keer een boost krijgen.” Anderen verwachten er ook niet veel van. „De grote kortingen van zeventig of tachtig procent zoals bij veel Amerikaanse winkels, gaan wij hier vast niet zien”, klinkt het.

Acht op de tien respondenten denken dat veel consumenten zich laten verleiden door de kortingsacties van de winkels. Ze denken ook dat velen hierdoor artikelen gaan kopen die ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Zo schrijft iemand: „Mensen zijn zo dom om te geloven dat ze koopjes binnenhalen. Maar het is precies andersom. Ze laten zich verleiden om dingen te kopen die ze helemaal niet nodig hebben.” En een ander: ’Het zijn vaak degenen met de laagste inkomens die zich laten verleiden. Ze kunnen het zich eigenlijk niet veroorloven en komen dan in de financiële problemen.”

De meesten kopen zelf het liefste hun eigen kerst- en sinterklaascadeaus in een fysieke winkel. Iets minder stemmers kiezen voor een combinatie van fysiek en online. Slechts een kwart denkt dat de ‘stenen’ winkel op den duur zal verdwijnen. „Voor grote artikelen zoals witgoed ga ik altijd naar een echte winkel voor goede service. Dan maar iets meer betalen.” Een andere deelnemer vergelijkt juist liever eerst alles online en gaat dan naar de winkel om nog een keertje korting te bedingen. „Dan heb ik zelf het heft in handen, in plaats van dat ik mij laat verleiden door van dit soort onzinnige kortingsdagen.”

Driekwart van de respondenten denkt niet dat winkels zich nog veel aantrekken van de traditionele uitverkoopmomenten in zomer en winter. „Het lijkt wel het hele jaar uitverkoop”, zo verzucht een van hen. Een andere respondent vindt het erg verwarrend. „Ik heb het liefste goede prijzen en gewoon twee keer per jaar uitverkoop.”

Kerstverkopen gaan straks met 35 procent omhoog, zo voorspelt organisatie Thuiswinkel.org. Maar deelnemers verschillen van mening over meer koopkracht: De ene helft ziet het beter gaan, de andere helft niet. Een overgrote meerderheid heeft niet het gevoel meer te besteden te hebben. „Ik merk weinig van de economische groei. Mijn koopkracht gaat achteruit door verhogingen van verzekeringspremies en de prijzen van boodschappen.”